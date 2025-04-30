Новые правила регистрации на рейс Ryanair - что стоит знать путешественникам

Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: upgradedpoints.com

Популярный ирландский лоукостер Ryanair ввел новую систему регистрации посадочных талонов. Отныне пассажиры могут существенно сэкономить время и не стоять в километровых очередях.

Об этом сообщила пользовательница TikTok kydupoihatu.

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Популярный лоукостер не только ввел электронные билеты, но и значительно упростил посадку на самолет. Авиакомпания значительно упростила регистрацию на рейс.

Чтобы попасть в самолет, пассажиру нужно зарегистрироваться на рейс через приложение Ryanair. В день отправления рейса в вашем кабинете появится QR-код, который необходимо отсканировать, а затем приложить к телефону свой загранпаспорт.

После того, как гаджет проверит ваш паспорт, появится QR-код, который будет необходимо отсканировать в аэропорту.

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