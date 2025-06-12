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Головна Туризм Ryanair штрафуватиме пасажирів на 600 євро — деталі

Ryanair штрафуватиме пасажирів на 600 євро — деталі

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Дата публікації: 12 червня 2025 16:29
Ryanair штрафує порушників на 600 євро — що варто знати пасажирам
Літак Ryanair. Фото: pexels.com
Ключові моменти Суворе покарання Ryanair

Популярний ірландський лоукостер Ryanair посилює боротьбу з недисциплінованими пасажирами. Авіакомпанія штрафуватиме порушників порядку на борту.

Про це пише Daily Express.

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Суворе покарання Ryanair

В популярній авіакомпанії попередили, що накладатимуть величезний штраф у розмірі 600 євро на тих, кого висадять з літака через погану поведінку.

"Неприйнятно, що пасажири змушені страждати від непотрібних зривів рейсів через поведінку одного некерованого пасажира", — зазначили представники лоукостера.

Ryanair неодноразово закликав ввести обмеження на алкогольні напої в барах аеропортів через збільшення кількості порушень громадського порядку на рейсах. Зрив рейсів коштує авіакомпанії тисячі євро і вона зазнає суттєвих втрат.

Ryanair штрафуватиме пасажирів на 600 євро — деталі - фото 1
Аеропорт. Фото: pexels.com

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також турагент розкрила, як обрати класний готель закордоном.

авіарейси авіаквитки штраф євро туризм Ryanair
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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