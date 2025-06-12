Ryanair штрафует нарушителей на 600 евро - что стоит знать пассажирам

Ryanair будет штрафовать пассажиров на 600 евро — детали
Популярный ирландский лоукостер Ryanair усиливает борьбу с недисциплинированными пассажирами. Авиакомпания будет штрафовать нарушителей порядка на борту.
Об этом пишет Daily Express.
Суровое наказание Ryanair
В популярной авиакомпании предупредили, что будут накладывать огромный штраф в размере 600 евро на тех, кого высадят из самолета из-за плохого поведения.
"Неприемлемо, что пассажиры вынуждены страдать от ненужных срывов рейсов из-за поведения одного неуправляемого пассажира", — отметили представители лоукостера.
Ryanair неоднократно призывал ввести ограничения на алкогольные напитки в барах аэропортов из-за увеличения количества нарушений общественного порядка на рейсах. Срыв рейсов стоит авиакомпании тысячи евро и она несет существенные потери.
Напомним, ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также турагент раскрыла, как выбрать классный отель за рубежом.
Читайте Новини.LIVE!