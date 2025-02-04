Речі, які можна взяти на борт літака Wizz Air — параметри та вага ручної поклажі

Літаки лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Угорський лоукостер Wizz Air встановлює певні обмеження щодо допустимих розмірів ручної поклажі, яку дозволено перевозити пасажирам в салоні літака. За перевищення розмірів, мандрівникам доведеться сплатити кругленьку суму.

Правила перевезення ручної поклажі опубліковані на офіційному сайті лоукостера.

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Вага ручної поклажі не має перевищувати 10 кг та параметри у 40х30х20 см.Таким чином ви можете взяти в літак невеликий рюкзак, валізу, дамську сумку або сумку для ноутбука. Ручки та колеса валізи можуть виходити за дозволені параметри ручної поклажі, проте не більше ніж на 5 см.

Також до салону літака можна безкоштовно взяти:

пальто або ковдру;

мобільний телефон;

книги або газети для читання в польоті;

товари з магазинів Duty Free, які пасажир купив після проходження контролю безпеки;

пару милиць, якщо вони необхідні пасажиру через стан здоров'я.

За дорожчими тарифами WIZZ Go та WIZZ PLUS & FLEX. лоукостер дозволяє провозити в салоні літака багаж вагою до 10 кг і розмірами до 55х40х23см. Пасажири з найдешевшими квитками Basic можуть узяти велику ручну поклажу в літак Wizz Air, якщо оплатять послугу WIZZ Priority. Її вартість складає від 5 до 45 євро в один бік за одного пасажира. Цінник залежить від часу, місця бронювання послуги та рейсу.

Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: wizzair.com

Компанія Wizz Air дозволяє брати ноутбук у ручну поклажу та працювати на ньому під час польоту. Однак ноутбук вважається окремим предметом ручної поклажі і вже не дозволяє брати сумку, рюкзак чи валізу безкоштовно.

Якщо ручна поклажа мандрівника перевищує дозволені параметри за вагою, розмірами, то доведеться сплатити додатковий багажний збір. Його вартість залежить від напрямку, дати перельоту, ваги та розмірів валізи.

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