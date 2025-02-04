Вещи, которые можно взять на борт самолета Wizz Air - параметры и вес ручной клади

Самолеты лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Венгерский лоукостер Wizz Air устанавливает определенные ограничения относительно допустимых размеров ручной клади, которую разрешено перевозить пассажирам в салоне самолета. За превышение размеров, путешественникам придется уплатить кругленькую сумму.

Правила перевозки ручной клади опубликованы на официальном сайте лоукостера.

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Вес ручной клади не должен превышать 10 кг и параметры в 40х30х20 см. Таким образом вы можете взять в самолет небольшой рюкзак, чемодан, дамскую сумку или сумку для ноутбука. Ручки и колеса чемодана могут выходить за разрешенные параметры ручной клади, однако не более чем на 5 см.

Также в салон самолета можно бесплатно взять:

пальто или одеяло;

мобильный телефон;

книги или газеты для чтения в полете;

товары из магазинов Duty Free, которые пассажир купил после прохождения контроля безопасности;

пару костылей, если они необходимы пассажиру по состоянию здоровья.

По более дорогим тарифам WIZZ Go и WIZZ PLUS & FLEX. лоукостер позволяет провозить в салоне самолета багаж весом до 10 кг и размерами до 55х40х23см. Пассажиры с самыми дешевыми билетами Basic могут взять большую ручную кладь в самолет Wizz Air, если оплатят услугу WIZZ Priority. Ее стоимость составляет от 5 до 45 евро в одну сторону за одного пассажира. Ценник зависит от времени, места бронирования услуги и рейса.

Регистрация на рейс Wizz Air. Фото: wizzair.com

Компания Wizz Air позволяет брать ноутбук в ручную кладь и работать на нем во время полета. Однако ноутбук считается отдельным предметом ручной клади и уже не позволяет брать сумку, рюкзак или чемодан бесплатно.

Если ручная кладь путешественника превышает разрешенные параметры по весу, размерам, то придется оплатить дополнительный багажный сбор. Его стоимость зависит от направления, даты перелета, веса и размеров чемодана.

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