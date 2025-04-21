Ручна поклажа Turkish Airlines в 2025 році

Літак Turkish Airlines. Фото: Reuters

Якщо ви забронювали квиток авіакомпанії Turkish Airlines цього року, варто ознайомитися з правилами перевезення ручної поклажі. Знання допоможуть уникнути зайвих доплат в аеропорті.

Про це пише avianews.com.

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Розміри ручної поклажі пасажирів в Turkish Airlines

Згідно з правилами перевезення багажу Turkish Airlines, пасажир економ-класу може взяти із собою в літак сумку з габаритами до 55х40х23см та вагою до 8 кг. Пасажир бізнес-класу може взяти з собою дві сумки, габарити яких не перевищують 55х40х23см.

Кожен пасажир Turkish Airlines на додачу до ручної поклажі має право взяти одну особисту річ — ноутбук, планшет, жіночу сумочку чи парасольку. Параметри не повинні перевищувати 40х30х15 см та вагу 4 кілограми. Довжина парасолі не має перевищувати 90 см.

Якщо пасажир бере із собою 2 ноутбуки, то один з них він має залишити в рюкзаку.

Літак Turkish Airlines. Фото: Pinterest

Якщо ви перевищите встановлені габарити, працівники авіакомпанії змусять здати ваші речі в багаж та сплатити багажний збір. Вартість залежатиме від напрямку й дати.

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