Ручная кладь Turkish Airlines в 2025 году

Самолет Turkish Airlines. Фото: Reuters

Если вы забронировали билет авиакомпании Turkish Airlines в этом году, стоит ознакомиться с правилами перевозки ручной клади. Знания помогут избежать лишних доплат в аэропорту.

Об этом пишет avianews.com.

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Размеры ручной клади пассажиров в Turkish Airlines

Согласно правилам перевозки багажа Turkish Airlines, пассажир эконом-класса может взять с собой в самолет сумку с габаритами до 55х40х23см и весом до 8 кг. Пассажир бизнес-класса может взять с собой две сумки, габариты которых не превышают 55х40х23см.

Каждый пассажир Turkish Airlines в дополнение к ручной клади имеет право взять одну личную вещь — ноутбук, планшет, женскую сумочку или зонтик. Параметры не должны превышать 40х30х15 см и вес 4 килограмма. Длина зонта не должна превышать 90 см.

Если пассажир берет с собой два ноутбука, то один из них он должен оставить в рюкзаке.

Самолет Turkish Airlines. Фото: Pinterest

Если вы превысите установленные габариты, работники авиакомпании заставят сдать ваши вещи в багаж и оплатить багажный сбор. Стоимость будет зависеть от направления и даты.

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