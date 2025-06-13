Ручна поклажа SkyUp — що можна без доплат взяти на борт

Літак SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero/

Українська авіакомпанія SkyUp оновила правила перевезення ручної поклажі та багажу. Перевищення зазначених розмірів може призвести до незапланованих витрат та штрафів.

Про нові вимоги пише avianews.com.

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За правилами авіакомпанії, мандрівники без доплат можуть взяти з собою малу ручну поклажу з розмірами до 40х30х20 см і вагою до 9 кг.

За тарифом Fly & Smile пасажири можуть взяти з собою на борт літака велику ручну поклажу з розмірами до 55х40х20 см і вагою до 9 кг.

SkyUp також не дозволяє брати додаткові до безкоштовної поклажі речі — ноутбуки, парасольки та інше. За ці речі доведеться додатково доплачувати.

Сумка туриста в аеропорту. Фото: pexels.com/

Якщо ви заздалегідь розумієте, що не впишетеся у визначені розміри ручної поклажі, краще заздалегідь в додатку оплатіть багаж. Це вартуватиме вам від 7 до 12 євро. Якщо доведеться оплачувати перевищення допустимих розмірів сумки чи валізи в аеропорту — пасажиру доведеться віддати від 17 до 20 євро.

Тарифи SkyUp на багаж:

12 кг — 15 євро при оплаті онлайн і 25 євро при оплаті в аеропорту

23 кг — 20 євро при оплаті онлайн і 50 євро при оплаті в аеропорту

32 кг 35 євро при оплаті онлайн і 60 євро при оплаті в аеропорту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також одна з країн дозволила літати разом зі своїми пухнастими улюбленцями.