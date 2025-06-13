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Головна Туризм Ручна поклажа SkyUp в 2025 році — що варто знати пасажирам

Ручна поклажа SkyUp в 2025 році — що варто знати пасажирам

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 15:42
Ручна поклажа SkyUp — що можна без доплат взяти на борт
Літак SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero/
Ключові моменти Яку сумку SkyUp дозволяє брати на борт літака

Українська авіакомпанія SkyUp оновила правила перевезення ручної поклажі та багажу. Перевищення зазначених розмірів може призвести до незапланованих витрат та штрафів.

Про нові вимоги пише avianews.com.

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Яку сумку SkyUp дозволяє брати на борт літака

За правилами авіакомпанії, мандрівники без доплат можуть взяти з собою малу ручну поклажу з розмірами до 40х30х20 см і вагою до 9 кг.

За тарифом Fly & Smile пасажири можуть взяти з собою на борт літака велику ручну поклажу з розмірами до 55х40х20 см і вагою до 9 кг.

SkyUp також не дозволяє брати додаткові до безкоштовної поклажі речі — ноутбуки, парасольки та інше. За ці речі доведеться додатково доплачувати.

Ручна поклажа SkyUp в 2025 році — що варто знати пасажирам - фото 1
Сумка туриста в аеропорту. Фото: pexels.com/

Якщо ви заздалегідь розумієте, що не впишетеся у визначені розміри ручної поклажі, краще заздалегідь в додатку оплатіть багаж. Це вартуватиме вам від 7 до 12 євро. Якщо доведеться оплачувати перевищення допустимих розмірів сумки чи валізи в аеропорту — пасажиру доведеться віддати від 17 до 20 євро.

Тарифи SkyUp на багаж:

  • 12 кг — 15 євро при оплаті онлайн і 25 євро при оплаті в аеропорту
  • 23 кг — 20 євро при оплаті онлайн і 50 євро при оплаті в аеропорту
  • 32 кг  35 євро при оплаті онлайн і 60 євро при оплаті в аеропорту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі.  Також одна з країн дозволила літати разом зі своїми пухнастими улюбленцями.

авіарейси авіаквитки відпустка економія літаки
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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