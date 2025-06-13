Ручная кладь SkyUp - что можно без доплат взять на борт

Самолет SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero/

Украинская авиакомпания SkyUp обновила правила перевозки ручной клади и багажа. Превышение указанных размеров может привести к незапланированным расходам и штрафам.

О новых требованиях пишет avianews.com.

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По правилам авиакомпании, путешественники без доплат могут взять с собой малую ручную кладь с размерами до 40х30х20 см и весом до 9 кг.

По тарифу Fly & Smile пассажиры могут взять с собой на борт самолета большую ручную кладь с размерами до 55х40х20 см и весом до 9 кг.

SkyUp также не позволяет брать дополнительные к бесплатной клади вещи - ноутбуки, зонтики и прочее. За эти вещи придется дополнительно доплачивать.

Сумка туриста в аэропорту. Фото: pexels.com/

Если вы заранее понимаете, что не впишетесь в определенные размеры ручной клади, лучше заранее в приложении оплатите багаж. Это будет стоить вам от 7 до 12 евро. Если придется оплачивать превышение допустимых размеров сумки или чемодана в аэропорту - пассажиру придется отдать от 17 до 20 евро.

Тарифы SkyUp на багаж:

12 кг - 15 евро при оплате онлайн и 25 евро при оплате в аэропорту

23 кг - 20 евро при оплате онлайн и 50 евро при оплате в аэропорту

32 кг - 35 евро при оплате онлайн и 60 евро при оплате в аэропорту.

Напомним, ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также одна из стран разрешила летать вместе со своими пушистыми любимцами.