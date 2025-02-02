Що можна взяти на борт літака Ryanair — вимоги авіакомпанії

Ручна поклажа в літаку. Фото: Depositphotos

Ірландський лоукостер Ryanair встановив суворі правила перевезення ручної поклажі. Якщо їх не дотримуватись, пасажиру доведеться сплатити кругленьку суму.

Редакція Новини.LIVE розповідає про речі, які можна взяти з собою на борт літаків лоукостера Ryanair.

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Обмеження ручної поклажі в Ryanair

Пасажири можуть брати з собою на борт сумку, валізу та портфель. Нині базові розміри ручної поклажі Ryanair становлять 40х25х20 см без обмежень за вагою. Лоукостер дозволяє брати в літак один предмет. Усі речі пасажира мають бути упаковані в цей предмет.

Якщо мандрівник хоче взяти борт літака більше речей, йому додатково необхідно оплатити послугу пріоритетної посадки Priority. Вона надає можливість взяти з собою багаж з габаритами до 40х25х20 см без обмеження за вагою та додаткову ручну поклажу з габаритами до 55х40х20 см та вагою до 10 кг.

Літак Ryanair. Фото: Pinterest

Priority вигідніше купувати під час бронювання квитка на літак. Її орієнтовна вартість становить від 6 до 30 євро в одну сторону. В тому випадку, якщо габарити ручної поклажі будуть перевищені — вас не пустять на літак. Окрім того, вас змусять заплатити штраф 45,99 євро за одну валізу.

На літаку дозволяється перевозити ноутбук, рідини в ємностях, які не перевищують 100 мл до 10 штук та навіть цигарки. Проте куріння на борту літака суворо забороняється.

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