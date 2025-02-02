Что можно взять на борт самолета Ryanair — требования авиакомпании

Ручная кладь в самолете. Фото: Depositphotos

Ирландский лоукостер Ryanair установил строгие правила перевозки ручной клади. Если их не соблюдать, пассажиру придется заплатить кругленькую сумму.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о вещах, которые можно взять с собой на борт самолетов лоукостера Ryanair.

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Ограничения ручной клади в Ryanair

Пассажиры могут брать с собой на борт сумку, чемодан и портфель. Сейчас базовые размеры ручной клади Ryanair составляют 40х25х20 см без ограничений по весу. Лоукостер позволяет брать в самолет один предмет. Все вещи пассажира должны быть упакованы в этот предмет.

Если путешественник хочет взять борт самолета больше вещей, ему дополнительно необходимо оплатить услугу приоритетной посадки Priority. Она предоставляет возможность взять с собой багаж с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу и дополнительную ручную кладь с габаритами до 55х40х20 см и весом до 10 кг.

Самолет Ryanair. Фото: Pinterest

Priority выгоднее покупать при бронировании билета на самолет. Ее ориентировочная стоимость составляет от 6 до 30 евро в одну сторону. В том случае, если габариты ручной клади будут превышены — вас не пустят на самолет. Кроме того, вас заставят заплатить штраф 45,99 евро за один чемодан.

На самолете разрешается перевозить ноутбук, жидкости в емкостях, которые не превышают 100 мл до 10 штук и даже сигареты. Однако курение на борту самолета строго запрещается.

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