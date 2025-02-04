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Розвернуть на кордоні — митники оголосили важливе правило

4 лютого 2025 11:40
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Які продукти не можна везти через Польщу — заборони
Авто в черзі на митний контроль. Фото: УНІАН
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Українці, які мандрують до Польщі, проходять процедури паспортного та митного контролю. Важливо знати, які продукти можна перевозити, щоб уникнути зайвих проблем на кордоні.

Читайте у нашій статті, що категорично заборонено провозити до Польщі через кордон.

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При перетині кордоні, митники можуть попросити вас показати валізи і сумки. При виявленні порушень, вас можуть затримати чи конфіскувати заборонені речі й продукти, чи накласти штраф у розмірі 50 євро за кожну одиницю. Якщо ви відмовитесь викидати заборонені продукти — вам заборонять перетин кордону.

При перетині кордону Україна-Польща категорично заборонено перевозити:

  • консерви на основі м’яса (домашні та магазинні);
  • молоко і молочні продукти;
  • м’ясо та м’ясні вироби;
  • плитки шоколаду (за винятком однієї відкритої плитки на людину).
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Люди в черзі на паспортний контроль. Фото: УНІАН

Продукти можна перевозити в обмеженій кількості

  • фрукти та овочі — до 5 кілограмів на особу;
  • риба і морепродукти — до 5 кілограмів на особу;
  • яйця та продукти з їхнім вмістом — до 2 кілограмів на особу;
  • кава — 0,5 кілограма на особу і чай — до 100 грамів;
  • мед — до 2 кілограмів на особу;
  • суміші дитячого харчування — до 5 кілограмів;
  • тютюнові вироби: 2 пачки цигарок, 2 пачки електронних цигарок, 10 сигар або 50 грамів тютюну;
  • алкоголь: до 5 літрів пива, 1 літр міцних напоїв і 2 літри слабоалкогольних напоїв;
  • корм для тварин: до 2 кг, якщо ви подорожуєте з домашнім улюбленцем.

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