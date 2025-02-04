Какие продукты нельзя везти через Польшу - запреты

Развернут на границе — таможенники объявили важное правило
Украинцы, которые путешествуют в Польшу, проходят процедуры паспортного и таможенного контроля. Важно знать, какие продукты можно перевозить, чтобы избежать лишних проблем на границе.
Читайте в нашей статье, что категорически запрещено провозить в Польшу через границу.
Продукты, которые запрещено везти в Польшу
При пересечении границе, таможенники могут попросить вас показать чемоданы и сумки. При обнаружении нарушений, вас могут задержать или конфисковать запрещенные вещи и продукты, или наложить штраф в размере 50 евро за каждую единицу. Если вы откажетесь выбрасывать запрещенные продукты — вам запретят пересечение границы.
При пересечении границы Украина-Польша категорически запрещено перевозить:
- консервы на основе мяса (домашние и магазинные);
- молоко и молочные продукты;
- мясо и мясные изделия;
- плитки шоколада (за исключением одной открытой плитки на человека).
Продукты можно перевозить в ограниченном количестве
- фрукты и овощи — до 5 килограммов на человека;
- рыба и морепродукты — до 5 килограммов на человека;
- яйца и продукты с их содержанием — до 2 килограммов на человека;
- кофе — 0,5 килограмма на человека и чай — до 100 граммов;
- мед — до 2 килограммов на человека;
- смеси детского питания — до 5 килограммов;
- табачные изделия: 2 пачки сигарет, 2 пачки электронных сигарет, 10 сигар или 50 граммов табака;
- алкоголь: до 5 литров пива, 1 литр крепких напитков и 2 литра слабоалкогольных напитков;
- корм для животных: до 2 кг, если вы путешествуете с домашним любимцем.
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