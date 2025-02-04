Какие продукты нельзя везти через Польшу - запреты

Авто в очереди на таможенный контроль. Фото: УНИАН

Украинцы, которые путешествуют в Польшу, проходят процедуры паспортного и таможенного контроля. Важно знать, какие продукты можно перевозить, чтобы избежать лишних проблем на границе.

Читайте в нашей статье, что категорически запрещено провозить в Польшу через границу.

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При пересечении границе, таможенники могут попросить вас показать чемоданы и сумки. При обнаружении нарушений, вас могут задержать или конфисковать запрещенные вещи и продукты, или наложить штраф в размере 50 евро за каждую единицу. Если вы откажетесь выбрасывать запрещенные продукты — вам запретят пересечение границы.

При пересечении границы Украина-Польша категорически запрещено перевозить:

консервы на основе мяса (домашние и магазинные);

молоко и молочные продукты;

мясо и мясные изделия;

плитки шоколада (за исключением одной открытой плитки на человека).

Люди в очереди на паспортный контроль. Фото: УНИАН

Продукты можно перевозить в ограниченном количестве

фрукты и овощи — до 5 килограммов на человека;

рыба и морепродукты — до 5 килограммов на человека;

яйца и продукты с их содержанием — до 2 килограммов на человека;

кофе — 0,5 килограмма на человека и чай — до 100 граммов;

мед — до 2 килограммов на человека;

смеси детского питания — до 5 килограммов;

табачные изделия: 2 пачки сигарет, 2 пачки электронных сигарет, 10 сигар или 50 граммов табака;

алкоголь: до 5 литров пива, 1 литр крепких напитков и 2 литра слабоалкогольных напитков;

корм для животных: до 2 кг, если вы путешествуете с домашним любимцем.

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