Де відсвяткувати весілля в Європі — весільна столиця

Містечко Варенна в Італії. Фото: tripadvisor.com

Приголомшливі краєвиди, чарівна архітектура та різноманітні локації для весільних церемоній. Містечко Варенна на березі озера Комо не дарма називають весільною столицею Італії.

Про це пише Daily Express.

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Балкони з квітами, і старовинні будиночки у італійському селищі створюють теплу і гостинну атмосферу для наречених та їх гостей. На території Варенної проживає лише близько 700 мешканців, проте щороку його відвідують близько 80 000 туристів.

На сусідньому Лаґліо розташована вілла відомого актора Джордж Клуні, тож і він іноді стає гостем у Варенній.

Містечко може похвалитися різноманітністю весільних локації — романтичні вілли, історичні церкви та красиві парки. У самому центрі міста знаходиться площа Пьяцца Сан-Джорджо, на якій розташована церква Сан-Джорджо.

Нерелігійну церемонію можна провести в Ратуші, в залі Civica. Подію також можна відсвяткувати у весільному залі Villa Cipressi, який вражає атмосферою.

Містечко Варенна в Італії. Фото: tripadvisor.com

Краєвиди міста Варенна в Італії. Фото: tripadvisor.com

За кілька кроків від поромного терміналу Варенни знаходиться Алея закоханих (Passeggiata degli Innamorati) - романтична приозерна стежка, з якої відкривається вид на озеро та вузькі бруковані вулички міста. Вона веде до приголомшливої Ріва-Гранде, затоки озера Комо. Це ідеальна локація для весільної фотосесії.

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