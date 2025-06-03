Где отпраздновать свадьбу в Европе - свадебная столица

Городок Варенна в Италии. Фото: tripadvisor.com

Потрясающие пейзажи, очаровательная архитектура и разнообразные локации для свадебных церемоний. Городок Варенна на берегу озера Комо не зря называют свадебной столицей Италии.

Об этом пишет Daily Express.

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Балконы с цветами, и старинные домики в итальянском поселке создают теплую и гостеприимную атмосферу для невест и их гостей. На территории Варенной проживает всего около 700 жителей, однако ежегодно его посещают около 80 000 туристов.

На соседнем Лаглио расположена вилла известного актера Джорджа Клуни, поэтому и он иногда становится гостем в Варенной.

Городок может похвастаться разнообразием свадебных локаций — романтические виллы, исторические церкви и красивые парки. В самом центре города находится площадь Пьяцца Сан-Джорджо, на которой расположена церковь Сан-Джорджо.

Нерелигиозную церемонию можно провести в Ратуше, в зале Civica. Событие также можно отпраздновать в свадебном зале Villa Cipressi, который поражает атмосферой.

Городок Варенна в Италии. Фото: tripadvisor.com

Пейзажи города Варенна в Италии. Фото: tripadvisor.com

В нескольких шагах от паромного терминала Варенны находится Аллея влюбленных (Passeggiata degli Innamorati) — романтическая приозерная тропа, с которой открывается вид на озеро и узкие мощеные улочки города. Она ведет к потрясающей Рива-Гранде, заливу озера Комо. Это идеальная локация для свадебной фотосессии.

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