Де порибалити в Києві — перелік місць

Чоловік ловить рибу. Фото: freepik.com

Літо — ідеальна пора для відпочинку в тиші біля води. В Україні повно місць, де можна насолодитися тишею природи й гарним уловом.

Локаціями із безкоштовними ставками поділився екоексперт Андрій Неліпа, передає Фокус.

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Популярна локація розташована поблизу затоки "Верблюд" у бік Північного мосту. За словами експерта, тут без улову не залишаються навіть новачки.

Гідропарк

Найвідоміше у Києві місце для рибалок і сюди зручно добратись майже з будь-якого району міста на метро. Тут є можливість порибалити і на Дніпрі, і на Десенці. Гідропарк підходить не лише досвідченим рибакам, а й новачкам.

Стара та Нова набережні

Якщо у вас є кілька годин після роботи для відпочинку — дуже зручно порибалити на набережній. Хоча умови локації урбаністичні — у Дніпрі водиться багато різноманітної риби.

Чоловік ловить рибу. Фото: freepik.com

Озера в Києві

За словами експерта, Вербне озеро вважається одними із найчистіших в столиці. Половити рибу в Києві також можна біля озера на Виноградарі, у Святошино (п’ята просіка), Райдужного, а також Алмазного. На озері Мартишів на Осокорках водяться щуки.

Нагадаємо, ми розповідали про популярний курорт в Єгипті. Також ми писали про красиве озеро за 18 км від Житомира.