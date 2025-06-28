Где порыбачить в Киеве - перечень мест

Мужчина ловит рыбу. Фото: freepik.com

Лето — идеальная пора для отдыха в тишине у воды. В Украине полно мест, где можно насладиться тишиной природы и хорошим уловом.

Локациями с бесплатными прудами поделился экоэксперт Андрей Нелипа, передает Фокус.

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Популярная локация расположена вблизи залива "Верблюд" в сторону Северного моста. По словам эксперта, здесь без улова не остаются даже новички.

Гидропарк

Самое известное в Киеве место для рыбаков и сюда удобно добраться почти из любого района города на метро. Здесь есть возможность порыбачить и на Днепре, и на Десенке. Гидропарк подходит не только опытным рыбакам, но и новичкам.

Старая и Новая набережные

Если у вас есть несколько часов после работы для отдыха — очень удобно порыбачить на набережной. Хотя условия локации урбанистические — в Днепре водится много разнообразной рыбы.

Мужчина ловит рыбу. Фото: freepik.com

Озера в Киеве

По словам эксперта, Вербное озеро считается одним из самых чистых в столице. Половить рыбу в Киеве также можно возле озера на Виноградаре, в Святошино (пятая просека), Радужного, а также Алмазного. На озере Мартышев на Осокорках водятся щуки.

Напомним, мы рассказывали о популярном курорте в Египте. Также мы писали о красивом озере в 18 км от Житомира.