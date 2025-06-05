"Ібіца" в Чорногорії — чим унікальне місто Тіват

Приморське місто в Європі, яке часто порівнюють з Ібіцою
Відома своїми красивими пляжами та дикими вечірками Ібіца є одним з провідних європейських напрямків для відпочинку. Проте її популярність призвела до протестів місцевих жителів та стрімкого зростання цін.
Про це пише Daily Mail.
Чому варто відвідати Тіват
Прибережне містечко в Чорногорії Тіват — ідеальне місце, щоб насолодитися розкішним відпочинком на кшталт Ібіци за менші гроші.
На пристані для яхт у Тіваті розташовано багато шикарних ресторанів та барів. Локація "виросла" на місці колишньої військово-морської бази.
За межами пристані туристи можуть відвідати міський Музей морської спадщини, щоб дізнатися більше про історію прибережних районів. Однією з візитівок міста є пляж Плаза Понта.
Туристи також можуть відвідати Котор — приморське місто з красивою бухтою, всього за пів години їзди від Тівата.
На відміну від Ібіци, відпустка у Тіваті не залишить вас "із діркою в гаманці". За даними Numbeo, місцеве пиво коштує близько 2,50 євро, а капучино — дешевше 3 євро.
У липні та серпні температура в Тіваті може сягати +30 °C, а з квітня по жовтень тут зазвичай тепло і сонячно. До курорту можна дістатись з Європи авіакомпаніями easyJet та Jet2.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як руку чотирирічного малюка з Британії засмоктало в систему очищення басейну в одному з готелів на Майорки. Також ми писали, чому в Китаї не варто допомагати перехожим.
Читайте Новини.LIVE!