"Ибица" в Черногории - чем уникален город Тиват

Приморский город в Европе, который часто сравнивают с Ибицей
Известная своими красивыми пляжами и дикими вечеринками Ибица является одним из ведущих европейских направлений для отдыха. Однако ее популярность привела к протестам местных жителей и стремительному росту цен.
Об этом пишет Daily Mail.
Почему стоит посетить Тиват
Прибрежный городок в Черногории Тиват — идеальное место, чтобы насладиться роскошным отдыхом вроде Ибицы за меньшие деньги.
На пристани для яхт в Тивате расположено много шикарных ресторанов и баров. Локация "выросла" на месте бывшей военно-морской базы.
За пределами пристани туристы могут посетить городской Музей морского наследия, чтобы узнать больше об истории прибрежных районов. Одной из визитных карточек города является пляж Плаза Понта.
Туристы также могут посетить Котор — приморский город с красивой бухтой, всего в получасе езды от Тивата.
В отличие от Ибицы, отпуск в Тивате не оставит вас "с дыркой в кошельке". По данным Numbeo, местное пиво стоит около 2,50 евро, а капучино — дешевле 3 евро.
В июле и августе температура в Тивате может достигать +30 °C, а с апреля по октябрь здесь обычно тепло и солнечно. До курорта можно добраться из Европы авиакомпаниями easyJet и Jet2.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как руку четырехлетнего малыша из Британии засосало в систему очистки бассейна в одном из отелей на Майорке. Также мы писали, почему в Китае не стоит помогать прохожим.
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