"Ибица" в Черногории - чем уникален город Тиват

Город Тиват в Черногории. Фото: tripadvisor.com

Известная своими красивыми пляжами и дикими вечеринками Ибица является одним из ведущих европейских направлений для отдыха. Однако ее популярность привела к протестам местных жителей и стремительному росту цен.

Об этом пишет Daily Mail.

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Почему стоит посетить Тиват

Прибрежный городок в Черногории Тиват — идеальное место, чтобы насладиться роскошным отдыхом вроде Ибицы за меньшие деньги.

На пристани для яхт в Тивате расположено много шикарных ресторанов и баров. Локация "выросла" на месте бывшей военно-морской базы.

За пределами пристани туристы могут посетить городской Музей морского наследия, чтобы узнать больше об истории прибрежных районов. Одной из визитных карточек города является пляж Плаза Понта.

Пейзажи Тивата в Черногории. Фото: tripadvisor.com

Туристы также могут посетить Котор — приморский город с красивой бухтой, всего в получасе езды от Тивата.

В отличие от Ибицы, отпуск в Тивате не оставит вас "с дыркой в кошельке". По данным Numbeo, местное пиво стоит около 2,50 евро, а капучино — дешевле 3 евро.

В июле и августе температура в Тивате может достигать +30 °C, а с апреля по октябрь здесь обычно тепло и солнечно. До курорта можно добраться из Европы авиакомпаниями easyJet и Jet2.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как руку четырехлетнего малыша из Британии засосало в систему очистки бассейна в одном из отелей на Майорке. Также мы писали, почему в Китае не стоит помогать прохожим.