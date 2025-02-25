Місця які варто відвідати в Таїланді — поради туристам

Кадр з третього сезону "Білого лотоса". Фото: скриншот YouTube

Третій сезон "Білого лотоса" збільшив кількість туристів у Таїланді. Мандрувальники здебільшого бронюють курорт Four Seasons на острові Самуї, де відбувались зйомки.

Редакція Новини.LIVE розкаже про популярні локації на острові, на яких знімали серіал.

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Скеля Рішельє

Таїланд відомий як найкраще місце у світі для підводних подорожей. Тут ви зможете зануритися в кришталево чисті води парку підводних скульптур Ко Рача Яй. В ньому можна побачити затонулі кораблі, рифи і скатів до 30 метрів. Дайвери також називають це місце "територією китових акул".

Скеля Рішельє. Фото: kohphrathong.com

Острови Крабі

Острови вкривають тропічні квіти, густі джунглі та вражаючі вапнякові скелі. Експерти з подорожей рекомендують це місце тим, хто хоче зблизитися з дикою природою. Спостерігайте за гігантськими ящірками, величними птахами та білолицими гібонами. Також на цих островах можна позасмагати на незайманих пляжів, зокрема на Рейлай-Біч.

Острови Крабі. Фото: cestee.com.ua

Острів перлин

Нака Ной, або більш відомий як острів Перлин, має всі необхідні умови для вирощування рідкісних перлин Південного моря. Багато ферм проводять екскурсії та показують унікальне мистецтво вирощування перлів. Тут ви зможете власноруч вибрати ідеальний аксесуар з перлів, а також придбати на згадку про поїздку сувенір в одному з місцевих магазинів.

Острів Нака Ной. Фото: Pinterest

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