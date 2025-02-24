Північна Корея почала пускати туристів в країну

Північна Корея. Фото: pixabay.com

Північна Корея вперше з часів пандемії відкриває свої кордони для туристів. Обмежена кількість туроператорів пропонує відпочинок в спеціальній економічній зоні "Расон", через яку Корея також постачає озброєння до РФ.

Про це пише Express.

Читайте також:

Туристи можуть відвідати Північну Корею

"Расон" був заснований у 1991 році для залучення іноземних інвестицій. Це місце ніколи не було настільки популярним, як столиця країни Пхеньян. Проте це місто залишається закритим для всіх, окрім російських туристів.

Тури для туристів включають відвідування місцевої пивоварні, школи іноземних мов, академії тхеквондо і місця, де перетинаються північнокорейський, китайський і російський кордони.

Північна Корея. Фото: pixabay.com

Однак деякі обмеження залишаються в силі. Зокрема, для туристів досі закриті місцеві ринки, а в багатьох місцях діють суворі правила носіння масок і перевірки температури.

До початку пандемії Північну Корею відвідували китайці. Зокрема, за 2019 рік до країни-союзника Росії прибуло 350 000 туристів з Китаю.

Нагадаємо, ми розповідали про локації, де знімався новий фільм про Бріджит Джонс в Лондоні. Також дізнайтеся, які сім неймовірних локацій у світі потрібно відвідати у 2025 році.