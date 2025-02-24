Северная Корея начала пускать туристов в страну

Северная Корея. Фото: pixabay.com

Северная Корея впервые со времен пандемии открывает свои границы для туристов. Ограниченное количество туроператоров предлагают отдых в специальной экономической зоне "Расон", через которую Корея также поставляет вооружение в РФ.

Об этом пишет Express.

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"Расон" был основан в 1991 году для привлечения иностранных инвестиций. Это место никогда не было столь популярным как столица страны Пхеньян. Тем не менее, этот город остается закрытым для всех, кроме российских туристов.

Туры для туристов включают посещение местной пивоварни, школы иностранных языков, академии тхэквондо и места, где пересекаются северокорейская, китайская и российская границы.

Северная Корея. Фото: pixabay.com

Однако некоторые ограничения остаются в силе. В частности, для туристов до сих пор закрыты местные рынки, а многих местах действуют строгие правила ношения масок и проверки температуры.

До начала пандемии Северную Корею посещали китайцы. В частности за 2019 год в страну-союзника России прибыло 350 000 туристов из Китая.

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