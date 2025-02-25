Места которые стоит посетить в Таиланде - советы туристам

Кадр из третьего сезона "Белого лотоса". Фото: скриншот YouTube

Третий сезон "Белого лотоса" увеличил количество туристов в Таиланде. Путешественники в основном бронируют курорт Four Seasons на острове Самуи, где проходили съемки.

Редакция Новини.LIVE расскажет о популярных локациях на острове, на которых снимали сериал.

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Скала Ришелье

Таиланд известен как лучшее место в мире для подводных путешествий. Здесь вы сможете окунуться в кристально чистые воды парка подводных скульптур Ко Рача Яй. В нем можно увидеть затонувшие корабли, рифы и скатов до 30 метров. Дайверы также называют это место "территорией китовых акул".

Скала Ришелье. Фото: kohphrathong.com

Острова Краби

Острова покрывают тропические цветы, густые джунгли и впечатляющие известняковые скалы. Эксперты по путешествиям рекомендуют это место тем, кто хочет сблизиться с дикой природой. Наблюдайте за гигантскими ящерицами, величественными птицами и белолицыми гиббонами. Также на этих островах можно позагорать на нетронутых пляжах, в частности на Рейлай-Бич.

Острова Краби. Фото: cestee.com.ua

Остров жемчужин

Нака Ной, или более известный как остров Жемчужин, имеет все необходимые условия для выращивания редких жемчужин Южного моря. Многие фермы проводят экскурсии и показывают уникальное искусство выращивания жемчуга. Здесь вы сможете собственноручно выбрать идеальный аксессуар из жемчуга, а также приобрести на память о поездке сувенир в одном из местных магазинов.

Остров Нака Ной. Фото: Pinterest

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