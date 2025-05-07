Які напої не варто вживати в літаку — поради стюардеси

Напої в літаку. Фото: Freepik

Колишня стюардеса Кет Камалані поділилася цінними порадами, як не нашкодити своєму здоров'ю під час польоту в літаку. Вона назвала напої, які краще уникати під час подорожі.

Про це пише Daily Express.

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Бортпровідниця закликала пасажирів не вживати воду без банки чи пляшки, а з кулерів.

"Причина в тому, що ці баки з водою ніколи не чистять, і вони огидні. Їх рідко прибирають, якщо тільки вони не зламані... і вони біля туалетів. Ми рідко п'ємо навіть каву або чай з цієї води", — зізналась стюардеса.

Особливо не варто давати таку воду маленьким діткам. Краще візьміть з собою пляшку з очищеною водою чи придбайте її на літаку.

Пасажир п'є каву в літаку. Фото: Freepik

Також бортпровідниця порадила уникати вживання алкоголю під час польоту, оскільки він може призвести до зневоднення організму.

Натомість краще пити бутильовану воду, апельсиновий сік або трав'яні чаї з низьким вмістом цукру.

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