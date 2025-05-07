Які напої не варто вживати в літаку — поради стюардеси

Популярні напої, які не варто вживати в літаку
Колишня стюардеса Кет Камалані поділилася цінними порадами, як не нашкодити своєму здоров'ю під час польоту в літаку. Вона назвала напої, які краще уникати під час подорожі.
Про це пише Daily Express.
Що не можна пити в літаку
Бортпровідниця закликала пасажирів не вживати воду без банки чи пляшки, а з кулерів.
"Причина в тому, що ці баки з водою ніколи не чистять, і вони огидні. Їх рідко прибирають, якщо тільки вони не зламані... і вони біля туалетів. Ми рідко п'ємо навіть каву або чай з цієї води", — зізналась стюардеса.
Особливо не варто давати таку воду маленьким діткам. Краще візьміть з собою пляшку з очищеною водою чи придбайте її на літаку.
Також бортпровідниця порадила уникати вживання алкоголю під час польоту, оскільки він може призвести до зневоднення організму.
Натомість краще пити бутильовану воду, апельсиновий сік або трав'яні чаї з низьким вмістом цукру.
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