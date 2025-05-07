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Популярные напитки, которые не стоит употреблять в самолете

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Дата публикации 7 мая 2025 13:15
Какие напитки не стоит употреблять в самолете - советы стюардессы
Напитки в самолете. Фото: Freepik

Бывшая стюардесса Кэт Камалани поделилась ценными советами, как не навредить своему здоровью во время полета в самолете. Она назвала напитки, которые лучше избегать во время путешествия.

Об этом пишет Daily Express.

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Бортпроводница призвала пассажиров не употреблять воду без банки или бутылки, а из кулеров.

"Причина в том, что эти баки с водой никогда не чистят, и они отвратительны. Их редко убирают, если только они не сломаны... и они возле туалетов. Мы редко пьем даже кофе или чай из этой воды", — призналась стюардесса.

Особенно не стоит давать такую воду маленьким деткам. Лучше возьмите с собой бутылку с очищенной водой или приобретите ее на самолете.

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Пассажир пьет кофе в самолете. Фото: Freepik

Также бортпроводница посоветовала избегать употребления алкоголя во время полета, поскольку он может привести к обезвоживанию организма.

Вместо этого лучше пить бутилированную воду, апельсиновый сок или травяные чаи с низким содержанием сахара.

Напомним, мы писали, что Португалия вводит новые строгие штрафы. Также мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил некоторые скидки для туристов.

авиарейсы путешествие здоровье напитки туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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