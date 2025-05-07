Какие напитки не стоит употреблять в самолете - советы стюардессы

Напитки в самолете. Фото: Freepik

Бывшая стюардесса Кэт Камалани поделилась ценными советами, как не навредить своему здоровью во время полета в самолете. Она назвала напитки, которые лучше избегать во время путешествия.

Об этом пишет Daily Express.

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Бортпроводница призвала пассажиров не употреблять воду без банки или бутылки, а из кулеров.

"Причина в том, что эти баки с водой никогда не чистят, и они отвратительны. Их редко убирают, если только они не сломаны... и они возле туалетов. Мы редко пьем даже кофе или чай из этой воды", — призналась стюардесса.

Особенно не стоит давать такую воду маленьким деткам. Лучше возьмите с собой бутылку с очищенной водой или приобретите ее на самолете.

Пассажир пьет кофе в самолете. Фото: Freepik

Также бортпроводница посоветовала избегать употребления алкоголя во время полета, поскольку он может привести к обезвоживанию организма.

Вместо этого лучше пить бутилированную воду, апельсиновый сок или травяные чаи с низким содержанием сахара.

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