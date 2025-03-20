Як пришвидшити висадку в літак — поради експерта

Турист пакує багаж. Фото: Freepik

Авіакомпанії постійно підвищують збори за зареєстрований багаж, а тому пасажири намагаються провезти більше речей у ручній поклажі. Через забиті верхні відсіки літака можуть виникнути певні затримки.

Про це пише Express.

Читайте також:

Як не затримувати інших пасажирів в літаку

Експерт з подорожей з Wild Packs Джеймі Фрейзер звернув увагу на поширену помилку з ручною поклажею, яка може сповільнити посадку на літак і спричинити непотрібну метушню.

"Багато людей ігнорують обмеження за розміром багажу або не зберігають свої сумки належним чином, кладучи невеликі особисті речі у верхній відсік, а не під сидіння. Деякі мандрівники також вважають, що вони мають виключне право на смітник над сидінням, навіть якщо він вже заповнений", — сказав фахівець.

Він пояснив, що такі дії можуть призвести до затримок, оскільки бортпровідникам може знадобитися перевірити багаж в останню хвилину.

Експерт застеріг від ще однієї поширеної помилки пасажирів — хапати валізу з рядів позаду себе під час посадки.

Пасажири на борту літака. Фото: Freepik

"Це може призвести до затримок. Це змушує інших пасажирів зупинятися, поки ви намагаєтеся дотягнутися до своєї сумки, забиваючи прохід і сповільнюючи весь процес висадки", — додав спеціаліст.

Він порекомендував дочекатися, поки прохід звільниться, перш ніж діставати валізу.

Нагадаємо, ми розповідали, що дві популярні авіакомпанії заборонили користуватись на борту літака павербанками. Також ми писали, який напій не варто вживати під час польоту.