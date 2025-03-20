Как ускорить высадку в самолет - советы эксперта

Турист пакует багаж. Фото: Freepik

Авиакомпании постоянно повышают сборы за зарегистрированный багаж, а потому пассажиры стараются провезти больше вещей в ручной клади. Из-за забитых верхних отсеков самолета могут возникнуть определенные задержки.

Об этом пишет Express.

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Эксперт по путешествиям с Wild Packs Джейми Фрейзер обратил внимание на распространенную ошибку с ручной кладью, которая может замедлить посадку на самолет и вызвать ненужную суету.

"Многие люди игнорируют ограничения по размеру багажа или не хранят свои сумки должным образом, кладя небольшие личные вещи в верхний отсек, а не под сиденье. Некоторые путешественники также считают, что они имеют исключительное право на мусорник над сиденьем, даже если он уже заполнен", — сказал специалист.

Он пояснил, что такие действия могут привести к задержкам, поскольку бортпроводникам может понадобиться проверить багаж в последнюю минуту.

Эксперт предостерег от еще одной распространенной ошибки пассажиров — хватать чемодан из рядов позади себя во время посадки.

Пассажиры на борту самолета. Фото: Freepik

"Это может привести к задержкам. Это заставляет других пассажиров останавливаться, пока вы пытаетесь дотянуться до своей сумки, забивая проход и замедляя весь процесс высадки", — добавил специалист.

Он порекомендовал дождаться, пока проход освободится, прежде чем доставать чемодан.

Напомним, мы рассказывали, что две популярные авиакомпании запретили пользоваться на борту самолета павербанками. Также мы писали, какой напиток не стоит употреблять во время полета.