Якого кольору купальник обрати дитині — поради батькам

Дівчинка на відпочинку. Фото: freepik.com

Серпень — розпал відпусток. Батькам, які планують взяти з собою у подорож дітей, заради безпеки варто звернути увагу на колір їх купальника.

Про це пише Daily Express.

Який купальник не варто купувати дитині

Організація з захисту прав споживачів оприлюднила рекомендацію про те, що відтінок купальника може мати вирішальне значення в ситуації, що загрожує життю.

Компанія Alive Solutions провела експерименти з різними відтінками та дизайнами купальників як у відкритих водоймах, так і в басейнах.

"Колір купальника вашої дитини може врятувати їй життя... якщо ви купуєте купальник для своєї дитини, вибирайте яскравий неоновий колір", — порекомендували експерти.

Справа у тому, що яскраві неонові відтінки залишаються дуже помітними під водою та можуть врятувати життя дитині, що тоне.

У серії експериментів з оцінки видимості купальних костюмів було виявлено, що інші кольори "практично не помітні". Найважче помітити у воді купальники білого та світло-блакитного кольорів. Найкращими варіантами для водойм та басейнів виявилися неоновий жовтий, зелений та помаранчевий кольори.

