Головна Туризм Популярна дитяча річ, яку небезпечно брати у відпустку

Популярна дитяча річ, яку небезпечно брати у відпустку

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 18:23
Якого кольору купальник обрати дитині — поради батькам
Дівчинка на відпочинку. Фото: freepik.com

Серпень — розпал відпусток. Батькам, які планують взяти з собою у подорож дітей, заради безпеки варто звернути увагу на колір їх купальника.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Який купальник не варто купувати дитині

Організація з захисту прав споживачів оприлюднила рекомендацію про те, що відтінок купальника може мати вирішальне значення в ситуації, що загрожує життю.

Компанія Alive Solutions провела експерименти з різними відтінками та дизайнами купальників як у відкритих водоймах, так і в басейнах.

"Колір купальника вашої дитини може врятувати їй життя... якщо ви купуєте купальник для своєї дитини, вибирайте яскравий неоновий колір", — порекомендували експерти.

Справа у тому,  що яскраві неонові відтінки залишаються дуже помітними під водою та можуть врятувати життя дитині, що тоне. 

У серії експериментів з оцінки видимості купальних костюмів було виявлено, що інші кольори "практично не помітні". Найважче помітити у воді купальники білого та світло-блакитного кольорів. Найкращими варіантами для водойм та басейнів виявилися неоновий жовтий, зелений та помаранчевий кольори.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на один з літаків в Індії напали бджоли. Також ми писали, що можна перевозити із собою через польський кордон.

Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
