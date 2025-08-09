Какого цвета купальник выбрать ребенку - советы родителям

Девочка на отдыхе. Фото: freepik.com

Август — разгар отпусков. Родителям, которые планируют взять с собой в путешествие детей, ради безопасности стоит обратить внимание на цвет их купальника.

Об этом пишет Daily Express.

Какой купальник не стоит покупать ребенку

Организация по защите прав потребителей обнародовала рекомендацию о том, что оттенок купальника может иметь решающее значение в ситуации, угрожающей жизни.

Компания Alive Solutions провела эксперименты с различными оттенками и дизайнами купальников как в открытых водоемах, так и в бассейнах.

"Цвет купальника вашего ребенка может спасти ему жизнь... если вы покупаете купальник для своего ребенка, выбирайте яркий неоновый цвет", — порекомендовали эксперты.

Дело в том, что яркие неоновые оттенки остаются очень заметными под водой и могут спасти жизнь тонущему ребенку.

В серии экспериментов по оценке видимости купальных костюмов было обнаружено, что другие цвета "практически не заметны". Труднее всего заметить в воде купальники белого и светло-голубого цветов. Лучшими вариантами для водоемов и бассейнов оказались неоновый желтый, зеленый и оранжевый цвета.

