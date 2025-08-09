Видео
Популярная детская вещь, которую опасно брать в отпуск

Популярная детская вещь, которую опасно брать в отпуск

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 18:23
Какого цвета купальник выбрать ребенку - советы родителям
Девочка на отдыхе. Фото: freepik.com

Август — разгар отпусков. Родителям, которые планируют взять с собой в путешествие детей, ради безопасности стоит обратить внимание на цвет их купальника.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Какой купальник не стоит покупать ребенку

Организация по защите прав потребителей обнародовала рекомендацию о том, что оттенок купальника может иметь решающее значение в ситуации, угрожающей жизни.

Компания Alive Solutions провела эксперименты с различными оттенками и дизайнами купальников как в открытых водоемах, так и в бассейнах.

"Цвет купальника вашего ребенка может спасти ему жизнь... если вы покупаете купальник для своего ребенка, выбирайте яркий неоновый цвет", — порекомендовали эксперты.

Дело в том, что яркие неоновые оттенки остаются очень заметными под водой и могут спасти жизнь тонущему ребенку.

В серии экспериментов по оценке видимости купальных костюмов было обнаружено, что другие цвета "практически не заметны". Труднее всего заметить в воде купальники белого и светло-голубого цветов. Лучшими вариантами для водоемов и бассейнов оказались неоновый желтый, зеленый и оранжевый цвета.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на один из самолетов в Индии напали пчелы. Также мы писали, что можно перевозить с собой через польскую границу.

Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
