Як швидко та просто спакувати валізу — корисні поради туристам

Туристка з валізою. Фото: Freepik

Перед поїздкою важливо подбати про те, щоб у вас було достатньо одягу та інших необхідних речей. Однак одна із впливових блогерок поділилася лайфхаком, який допоможе вам у цьому нелегкому питанні.

Про це пише Daily Express.

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Замість того, щоб класти валізу на підлогу і складати речі так, як ви зазвичай пакуєте, блогерка запропонувала тримати її вертикально і пакувати одяг вертикально у вигляді стовпчиків.

Потім ви можете стиснути речі у валізі настільки, наскільки вам потрібно, та додати ще речей.

Туристка з валізою. Фото: Freepik

Це не тільки допоможе максимізувати простір, але й ви зможете бачити все у валізі набагато чіткіше, що значно полегшить розпакування, коли ви прибудете до місця призначення.

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