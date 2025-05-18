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Поміститься вдвічі більше речей — крутий лайфхак для туристів

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Дата публікації: 18 травня 2025 21:22
Як швидко та просто спакувати валізу — корисні поради туристам
Туристка з валізою. Фото: Freepik

Перед поїздкою важливо подбати про те, щоб у вас було достатньо одягу та інших необхідних речей. Однак одна із впливових блогерок поділилася лайфхаком, який допоможе вам у цьому нелегкому питанні. 

Про це пише Daily Express.

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Замість того, щоб класти валізу на підлогу і складати речі так, як ви зазвичай пакуєте, блогерка запропонувала тримати її вертикально і пакувати одяг вертикально у вигляді стовпчиків.

Потім ви можете стиснути речі у валізі настільки, наскільки вам потрібно, та додати ще речей.

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Туристка з валізою. Фото: Freepik

Це не тільки допоможе максимізувати простір, але й ви зможете бачити все у валізі набагато чіткіше, що значно полегшить розпакування, коли ви прибудете до місця призначення.

Нагадаємо, ми розповідали про місто в Італії, яке нічим не поступається Риму. Також ми писали, як можна суттєво зекономити при бронюванні житла.

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Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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