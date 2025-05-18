Как быстро и просто упаковать чемодан - полезные советы туристам

Туристка с чемоданом. Фото: Freepik

Перед поездкой важно позаботиться о том, чтобы у вас было достаточно одежды и других необходимых вещей. Однако одна из влиятельных блогеров поделилась лайфхаком, который поможет вам в этом нелегком вопросе.

Об этом пишет Daily Express.

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Вместо того, чтобы класть чемодан на пол и складывать вещи так, как вы обычно пакуете, блогер предложила держать его вертикально и паковать одежду вертикально в виде столбиков.

Затем вы можете сжать вещи в чемодане настолько, насколько вам нужно, и добавить еще вещей.

Туристка с чемоданом. Фото: Freepik

Это не только поможет максимизировать пространство, но и вы сможете видеть все в чемодане гораздо четче, что значительно облегчит распаковку, когда вы прибудете к месту назначения.

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