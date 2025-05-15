Відмінна локація для екотуризму на Поліссі

Цуманська пуща. Фото: З відкритих джерел

Цуманська пуща — це унікальна перлина українського Полісся. Лісовий масив є не лише важливим екологічним осередком, а й чудовим місцем для екотуризму та символом збереження дикої природи в умовах сучасного світу.

Про унікальність цієї локації розповідає телеграм-канал "Подорожуймо Україною".

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Чому варто відвідати Цуманську пущу

Пуща розташована у Волинській області між річками Стир і Горинь. Її територія сягає 80 000 га, з яких 33 000 га є частиною національного природного парку "Цуманська пуща".

Повідомляється, що пущу сформували льодовики. На місці їх танення утворилися болота, на яких "виросли" густі ліси та луки.

Більшу частину лісів Цуманської пущі складають сосново-дубові та дубові дерева. До багатьох з них ніколи не торкалася рука людини.

Олені в Цуманській пущі. Фото: З відкритих джерел

"Цуманська пуща — ідеальне місце для екотуризму. На її території прокладено понад 600 км туристичних маршрутів для пішохідних, велосипедних і водних мандрівок. Доступні як короткі прогулянки, так і багатоденні походи", — йдеться в повідомленні.

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