Отличная локация для экотуризма на Полесье

Цуманская пуща. Фото: Из открытых источников

Цуманская пуща — это уникальная жемчужина украинского Полесья. Лесной массив является не только важным экологическим центром, но и прекрасным местом для экотуризма и символом сохранения дикой природы в условиях современного мира.

Об уникальности этой локации рассказывает телеграмм-канал "Путешествуем по Украине".

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Почему стоит посетить Цуманскую пущу

Пуща расположена в Волынской области между реками Стырь и Горынь. Ее территория достигает 80 000 га, из которых 33 000 га является частью национального природного парка "Цуманская пуща".

Сообщается, что пущу сформировали ледники. На месте их таяния образовались болота, на которых "выросли" густые леса и луга.

Большую часть лесов Цуманской пущи составляют сосново-дубовые и дубовые деревья. К многим из них никогда не прикасалась рука человека.

Олени в Цуманской пуще. Фото: Из открытых источников

"Цуманская пуща — идеальное место для экотуризма. На ее территории проложено более 600 км туристических маршрутов для пешеходных, велосипедных и водных путешествий. Доступны как короткие прогулки, так и многодневные походы", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы рассказывали о живописных меловых горах и озере на Ровенщине. Также мы писали об интересных локациях в Ивано-Франковске.