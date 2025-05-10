Поляк вперше спробував український борщ — відео

Поляк вперше скуштував український борщ — відео
Українська кухня унікальна своїм різноманіттям та смаками. Багато іноземців високо оцінюють наші страви.
Відповідне відео, на кадрах якого поляк дегустує український борщ, опублікувала користувачка sasha.and.damian в TikTok.
Поляк оцінив українську страву
Іноземець зізнався, що український борщ трошки йому схожий на польський суп Pomidorówka із томатів. Поляку сподобалося поєднання продуктів в традиційній українській страві.
"Дуже файно, мені здається, що він так і повинен так смакувати. Коли я думаю про український борщ, то являю смак саме таким", — зізнався чоловік.
Поляк підкреслив, що польський суп Pomidorówka із томатів зовсім інший на смак. Іноземець зізнався, що український борщ йому подобається набагато більше за польську страву.
@sasha.and.damian
Що ще дати йому спробувати?😃 #україна #польща #стосунки♬ оригінальний звук - Sasha & Damian
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