Поляк вперше спробував український борщ — відео

Український борщ. Фото: Freepik

Українська кухня унікальна своїм різноманіттям та смаками. Багато іноземців високо оцінюють наші страви.

Відповідне відео, на кадрах якого поляк дегустує український борщ, опублікувала користувачка sasha.and.damian в TikTok.

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Поляк оцінив українську страву

Іноземець зізнався, що український борщ трошки йому схожий на польський суп Pomidorówka із томатів. Поляку сподобалося поєднання продуктів в традиційній українській страві.

"Дуже файно, мені здається, що він так і повинен так смакувати. Коли я думаю про український борщ, то являю смак саме таким", — зізнався чоловік.

Поляк підкреслив, що польський суп Pomidorówka із томатів зовсім інший на смак. Іноземець зізнався, що український борщ йому подобається набагато більше за польську страву.

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