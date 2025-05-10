Поляк впервые попробовал украинский борщ — видео

Украинский борщ. Фото: Freepik

Украинская кухня уникальна своим разнообразием и вкусами. Многие иностранцы высоко оценивают наши блюда.

Соответствующее видео, на кадрах которого поляк дегустирует украинский борщ, опубликовала пользовательница sasha.and.damian в TikTok.

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Поляк оценил украинское блюдо

Иностранец признался, что украинский борщ немножко ему похож на польский суп Pomidorówka из томатов. Поляку понравилось сочетание продуктов в традиционном украинском блюде.

"Очень здорово, мне кажется, что он так и должен так смаковать. Когда я думаю об украинском борще, то представляю вкус именно таким", — признался мужчина.

Поляк подчеркнул, что польский суп Pomidorówka из томатов совсем другой на вкус. Иностранец признался, что украинский борщ ему нравится гораздо больше польского блюда.

Напомним, мы писали впечатления корейца, который впервые попробовал украинские конфеты и снеки. Также турист рассказал, где в Украине можно переночевать в настоящем замке.