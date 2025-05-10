Поляк впервые попробовал украинский борщ — видео
Украинская кухня уникальна своим разнообразием и вкусами. Многие иностранцы высоко оценивают наши блюда.
Соответствующее видео, на кадрах которого поляк дегустирует украинский борщ, опубликовала пользовательница sasha.and.damian в TikTok.
Поляк оценил украинское блюдо
Иностранец признался, что украинский борщ немножко ему похож на польский суп Pomidorówka из томатов. Поляку понравилось сочетание продуктов в традиционном украинском блюде.
"Очень здорово, мне кажется, что он так и должен так смаковать. Когда я думаю об украинском борще, то представляю вкус именно таким", — признался мужчина.
Поляк подчеркнул, что польский суп Pomidorówka из томатов совсем другой на вкус. Иностранец признался, что украинский борщ ему нравится гораздо больше польского блюда.
@sasha.and.damian
Что еще дать ему попробовать? 😃 #украина #польша #отношения♬ оригинальный звук - Sasha & Damian
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