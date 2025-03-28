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Подорож на авто Італією, яку варто здійснити кожному

28 березня 2025 14:17
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Амальфітанське узбережжя в Італії — чому варто відвідати на авто
Авто на Амальфітанському узбережжі. Фото: blog.rolzo.com
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Амальфітанське узбережжя в Італії — одна з тих локацій, яку варто побачити кожному хоча б раз у своєму житті. Проте найяскравіше відчути емоції ви зможете саме на авто.

Про це розповів досвідчений мандрівник Гаррі Анапліотіс, передає Express.

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За словами мандрівника, автомобільні подорожі дають відчуття свободи, та інші види подорожей просто не можуть з цим зрівнятися. Проте варто сідати за кермо на Амальфітанському узбережжя, тільки якщо ви досвідчений водій та впевнені, що зможете з легкістю рухатися вузькими дорогами поблизу скель.

"Ця приголомшлива ділянка вздовж італійського півострова Соррентина з'єднує мальовничі містечка, вбудовані в скелі з видом на Тірренське море", — поділився Гаррі.

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Авто на Амальфітанському узбережжі. Фото: positano.com

Визначними пам'ятками на півострові є колоритні будиночки Позитано, історичні місця Равелло та прекрасні сади вілли Чімброн. Турист радить виділити на відпустку Італією від 3 до 5 днів, щоб встигнути насолодитися красою узбережжя.

Нагадаємо, ми писали, чому туристам варто відвідати Мальту. Також ми розповідали, в яких ресторанах Риму можна повечеряти без черг та натовпів туристів. 

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