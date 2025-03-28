Амальфитанское побережье в Италии — почему стоит посетить на авто

Авто на Амальфитанском побережье. Фото: blog.rolzo.com

Амальфитанское побережье в Италии — одна из тех локаций, которую стоит увидеть каждому хотя бы раз в своей жизни. Однако ярче всего почувствовать эмоции вы сможете именно на авто.

Об этом рассказал опытный путешественник Гарри Анаплиотис, передает Express.

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По словам путешественника, автомобильные путешествия дают ощущение свободы, и другие виды путешествий просто не могут с этим сравниться. Однако стоит садиться за руль на Амальфитанском побережье, только если вы опытный водитель и уверены, что сможете с легкостью двигаться по узким дорогам вблизи скал.

"Этот потрясающий участок вдоль итальянского полуострова Соррентина соединяет живописные городки, встроенные в скалы с видом на Тирренское море", — поделился Гарри.

Авто на Амальфитанском побережье. Фото: positano.com

Достопримечательностями на полуострове являются колоритные домики Позитано, исторические места Равелло и прекрасные сады виллы Чимброн. Турист советует выделить на отпуск по Италии от 3 до 5 дней, чтобы успеть насладиться красотой побережья.

Напомним, мы писали, почему туристам стоит посетить Мальту. Также мы рассказывали, в каких ресторанах Рима можно поужинать без очередей и толп туристов.