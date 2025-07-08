В Добропарку стартував сезон лаванди — де відпочити під Києвом

Туристка насолоджується цвітінням лаванди. Фото: freepik.com

Для того, щоб насолодитися красою й ароматом лаванди й зробити атмосферні фото, не обов'язково потрібно летіти у французький Прованс. Недалеко від столиці є локація із полями цих квітів.

Про неї розповідає kyivmania в TikTok.

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У "Добропарку" під Києвом розпочали квітнути лавандові поля. Парк розташований за 29 кілометрів від столиці в селищі Мотижин.

Тут лавандові поля простягалися на території, площею 6 га. Туристи зможуть наробити красивих фото на 4 стильних локаціях із фотозонами.

Також тут можна смачно пообідати на фуд-зонах, а також придбати крафтові сувеніри з лаванди. В "Добропарку" також можна відпочити біля озера та залишитися на ночівлю у глемпінгу.

Сезон цвітіння лаванди триватиме до кінця липня. Вартість квитка у будній день — 300 гривень з людини, у вихідні — 400 гривень.

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