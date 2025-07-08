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Головна Туризм Поблизу Києва відкрили одне з найбільших полів з лавандою

Поблизу Києва відкрили одне з найбільших полів з лавандою

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 19:47
В Добропарку стартував сезон лаванди — де відпочити під Києвом
Туристка насолоджується цвітінням лаванди. Фото: freepik.com

Для того, щоб насолодитися красою й ароматом лаванди й зробити атмосферні фото, не обов'язково потрібно летіти у французький Прованс. Недалеко від столиці є локація із полями цих квітів.

Про неї розповідає kyivmania в TikTok.

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В Україні розпочала квітнути лаванда

У "Добропарку" під Києвом розпочали квітнути лавандові поля. Парк розташований за 29 кілометрів від столиці в селищі Мотижин.

Тут лавандові поля простягалися на території, площею 6 га. Туристи зможуть наробити красивих фото на 4 стильних локаціях із фотозонами.

Також тут можна смачно пообідати на фуд-зонах, а також придбати крафтові сувеніри з лаванди. В "Добропарку" також можна відпочити біля озера та залишитися на ночівлю у глемпінгу.

Сезон цвітіння лаванди триватиме до кінця липня. Вартість квитка у будній день — 300 гривень з людини, у вихідні — 400 гривень.

@kyivmania

Яка ж там краса і який аромат 😍 Одне з чотирьох лавандових полів тільки починає квітнути, тому якраз можна планувати поїздку ☺️ #депогулятикиїв #кудипітикиїв #цікавімісцякиїв #секретнімісця #секретнімісцякиєва #маловідомімісцякиєва #лаванда #лавандовеполе #добропарк

♬ Love Is Beautifully Painful - Ghost Duet Version - Darkrose

Нагадаємо, ми розповідали про містичну локацію на Київщині, де можна знімати хоррори Кінга. Також ми писали, як недорого відпочити в Карпатах.

подорож літо Київська область квіти туризм лаванда
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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