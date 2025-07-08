В Добропарку стартував сезон лаванди — де відпочити під Києвом

Поблизу Києва відкрили одне з найбільших полів з лавандою
Для того, щоб насолодитися красою й ароматом лаванди й зробити атмосферні фото, не обов'язково потрібно летіти у французький Прованс. Недалеко від столиці є локація із полями цих квітів.
Про неї розповідає kyivmania в TikTok.
В Україні розпочала квітнути лаванда
У "Добропарку" під Києвом розпочали квітнути лавандові поля. Парк розташований за 29 кілометрів від столиці в селищі Мотижин.
Тут лавандові поля простягалися на території, площею 6 га. Туристи зможуть наробити красивих фото на 4 стильних локаціях із фотозонами.
Також тут можна смачно пообідати на фуд-зонах, а також придбати крафтові сувеніри з лаванди. В "Добропарку" також можна відпочити біля озера та залишитися на ночівлю у глемпінгу.
Сезон цвітіння лаванди триватиме до кінця липня. Вартість квитка у будній день — 300 гривень з людини, у вихідні — 400 гривень.
@kyivmania
Яка ж там краса і який аромат 😍 Одне з чотирьох лавандових полів тільки починає квітнути, тому якраз можна планувати поїздку ☺️ #депогулятикиїв #кудипітикиїв #цікавімісцякиїв #секретнімісця #секретнімісцякиєва #маловідомімісцякиєва #лаванда #лавандовеполе #добропарк♬ Love Is Beautifully Painful - Ghost Duet Version - Darkrose
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