В Добропарке стартовал сезон лаванды - где отдохнуть под Киевом

Под Киевом открыли одно из крупнейших полей с лавандой
Для того, чтобы насладиться красотой и ароматом лаванды и сделать атмосферные фото, не обязательно нужно лететь во французский Прованс. Недалеко от столицы есть локация с полями этих цветов.
О ней рассказывает kyivmania в TikTok.
В Украине начала цвести лаванда
В "Добропарке" под Киевом начали цвести лавандовые поля. Парк расположен в 29 километрах от столицы в поселке Мотыжин.
Здесь лавандовые поля простирались на территории площадью 6 га. Туристы смогут наделать красивых фото на 4 стильных локациях с фотозонами.
Также здесь можно вкусно пообедать на фуд-зонах, а также приобрести крафтовые сувениры из лаванды. В "Добропарке" также можно отдохнуть у озера и остаться на ночлег в глемпинге.
Сезон цветения лаванды продлится до конца июля. Стоимость билета в будний день - 300 гривен с человека, в выходные - 400 гривен.
@kyivmania
Какая же там красота и какой аромат 😍 Одно из четырех лавандовых полей только начинает цвести, поэтому как раз можно планировать поездку ☺️ #депогулятикиев #кудипипитикиев #интересныеместакиев #секретныеместа #секретныеместакиева #малоизвестныеместакиева #лаванда #лавандовоеполе #добропарк♬ Love Is Beautifully Painful - Ghost Duet Version - Darkrose
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