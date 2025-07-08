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Главная Туризм Под Киевом открыли одно из крупнейших полей с лавандой

Под Киевом открыли одно из крупнейших полей с лавандой

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 19:47
В Добропарке стартовал сезон лаванды - где отдохнуть под Киевом
Туристка наслаждается цветением лаванды. Фото: freepik.com

Для того, чтобы насладиться красотой и ароматом лаванды и сделать атмосферные фото, не обязательно нужно лететь во французский Прованс. Недалеко от столицы есть локация с полями этих цветов.

О ней рассказывает kyivmania в TikTok.

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В Украине начала цвести лаванда

В "Добропарке" под Киевом начали цвести лавандовые поля. Парк расположен в 29 километрах от столицы в поселке Мотыжин.

Здесь лавандовые поля простирались на территории площадью 6 га. Туристы смогут наделать красивых фото на 4 стильных локациях с фотозонами.

Также здесь можно вкусно пообедать на фуд-зонах, а также приобрести крафтовые сувениры из лаванды. В "Добропарке" также можно отдохнуть у озера и остаться на ночлег в глемпинге.

Сезон цветения лаванды продлится до конца июля. Стоимость билета в будний день - 300 гривен с человека, в выходные - 400 гривен.

@kyivmania

Какая же там красота и какой аромат 😍 Одно из четырех лавандовых полей только начинает цвести, поэтому как раз можно планировать поездку ☺️ #депогулятикиев #кудипипитикиев #интересныеместакиев #секретныеместа #секретныеместакиева #малоизвестныеместакиева #лаванда #лавандовоеполе #добропарк

♬ Love Is Beautifully Painful - Ghost Duet Version - Darkrose

Напомним, мы рассказывали о мистической локации на Киевщине, где можно снимать хорроры Кинга. Также мы писали, как недорого отдохнуть в Карпатах.

путешествие лето Киевская область цветы туризм лаванда
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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