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Головна Туризм Бюджетна відпустка в Карпатах — як дешево відпочити в горах

Бюджетна відпустка в Карпатах — як дешево відпочити в горах

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 21:23
Як за 2000 гривень відпочити в Карпатах — бюджетна відпустка
Туристка підкорює вершини Карпат. Фото: freepik.com

На жаль, ціни в Україні ростуть із космічною швидкістю і далеко не у всіх є можливість дозволити собі розкішний відпочинок. Проте лише за декілька тисяч гривень кожен українець має можливість відновити свої сили в Українських Карпатах.

Цінними порадами, як зекономити в горах, поділилося видання РБК-Україна.

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Для більш бюджетного відпочинку краще обирати менш популярні серед туристів курорти в Карпатах — Славське, Ворохта, Кваси, Буковецький перевал, Шешори.  При виборі житла, віддайте перевагу варіанту неподалік залізниці. Так ви зможете суттєво зекономити на транспорті.  На сайтах з пошуку житла цінник стартує від 250 гривень за ніч. Проте  краще уточнити актуальні ціни у власника. Також можна заночувати у наметі на безкоштовних стоянках на околицях Славського, Верховини, в долині Перкалаби.

В подорож із собою можна взяти свої улюблені страви та напої чи купувати їх у місцевих крамничках. Їжа поблизу зон відпочинку коштуватиме дорожче. Окрім продуктів, туристам також варто взяти із собою аптечку, ліхтарик та теплий одяг. Обов'язково заздалегідь завантажте офлайн-карти та додаток 112 UA — на екстрений випадок.

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Туристка відпочиває в Карпатах. Фото: freepik.com

У виданні також поділились бюджетним маршрутом по горах. Свій шлях можна розпочати на залізничній станції у Ворохті та піднятися на Говерлу. Хоча це найвища точка України, піднятися на неї зможе навіть новачок із базовою підготовкою. Біля вершини гори можна заночувати в наметі, а зранку спуститися в мальовниче селище Кваси, яке славиться своїми мінеральними водами. З нього після насиченого дня можна повернутися потягом додому.

Нагадаємо, ми розповідали про містичну локацію на Київщині, де можна знімати хоррори Кінга. Також ми розповідали про популярні курорти, які не варті вашої уваги. 

подорож Карпати економія гори туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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