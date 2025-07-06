Як за 2000 гривень відпочити в Карпатах — бюджетна відпустка

Туристка підкорює вершини Карпат. Фото: freepik.com

На жаль, ціни в Україні ростуть із космічною швидкістю і далеко не у всіх є можливість дозволити собі розкішний відпочинок. Проте лише за декілька тисяч гривень кожен українець має можливість відновити свої сили в Українських Карпатах.

Цінними порадами, як зекономити в горах, поділилося видання РБК-Україна.

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Для більш бюджетного відпочинку краще обирати менш популярні серед туристів курорти в Карпатах — Славське, Ворохта, Кваси, Буковецький перевал, Шешори. При виборі житла, віддайте перевагу варіанту неподалік залізниці. Так ви зможете суттєво зекономити на транспорті. На сайтах з пошуку житла цінник стартує від 250 гривень за ніч. Проте краще уточнити актуальні ціни у власника. Також можна заночувати у наметі на безкоштовних стоянках на околицях Славського, Верховини, в долині Перкалаби.

В подорож із собою можна взяти свої улюблені страви та напої чи купувати їх у місцевих крамничках. Їжа поблизу зон відпочинку коштуватиме дорожче. Окрім продуктів, туристам також варто взяти із собою аптечку, ліхтарик та теплий одяг. Обов'язково заздалегідь завантажте офлайн-карти та додаток 112 UA — на екстрений випадок.

Туристка відпочиває в Карпатах. Фото: freepik.com

У виданні також поділились бюджетним маршрутом по горах. Свій шлях можна розпочати на залізничній станції у Ворохті та піднятися на Говерлу. Хоча це найвища точка України, піднятися на неї зможе навіть новачок із базовою підготовкою. Біля вершини гори можна заночувати в наметі, а зранку спуститися в мальовниче селище Кваси, яке славиться своїми мінеральними водами. З нього після насиченого дня можна повернутися потягом додому.

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