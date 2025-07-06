Как за 2000 гривен отдохнуть в Карпатах - бюджетный отпуск

Туристка покоряет вершины Карпат. Фото: freepik.com

К сожалению, цены в Украине растут с космической скоростью и далеко не у всех есть возможность позволить себе роскошный отдых. Однако всего за несколько тысяч гривен каждый украинец имеет возможность восстановить свои силы в Украинских Карпатах.

Ценными советами, как сэкономить в горах, поделилось издание РБК-Украина.

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Для более бюджетного отдыха лучше выбирать менее популярные среди туристов курорты в Карпатах — Славское, Ворохта, Квасы, Буковецкий перевал, Шешоры. При выборе жилья отдайте предпочтение варианту недалеко от железной дороги. Так вы сможете существенно сэкономить на транспорте. На сайтах по поиску жилья ценник стартует от 250 гривен за ночь. Однако лучше уточнить актуальные цены у владельца. Также можно заночевать в палатке на бесплатных стоянках в окрестностях Славского, Верховины, в долине Перкалабы.

В путешествие с собой можно взять свои любимые блюда и напитки или покупать их в местных магазинах. Еда вблизи зон отдыха будет стоить дороже. Кроме продуктов, туристам также стоит взять с собой аптечку, фонарик и теплую одежду. Обязательно заранее загрузите офлайн-карты и приложение 112 UA — на экстренный случай.

Туристка отдыхает в Карпатах. Фото: freepik.com

В издании также поделились бюджетным маршрутом по горам. Свой путь можно начать на железнодорожной станции в Ворохте и подняться на Говерлу. Хотя это самая высокая точка Украины, подняться на нее сможет даже новичок с базовой подготовкой. У вершины горы можно заночевать в палатке, а утром спуститься в живописный поселок Квасы, который славится своими минеральными водами. Из него после насыщенного дня можно вернуться на поезде домой.

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