В одній з країн світу можна потрапити до в'язниці через невинне фото

Країна, де туристи можуть загриміти до в'язниці через фото
Фото під час відпустки фіксує найбільш пам'ятні моменти подорожі. Проте знімки у недозволеному місці можуть спричинити серйозні неприємності для відпочивальників.
Про це пише Daily Mail.
Штрафи за селфі
Фахівці з розкішних подорожей на eShores попереджають туристів про те, що, на перший погляд невинні фотографії можуть порушувати місцеві закони про конфіденційність і обмеження авторських прав у різних країнах світу.
Зокрема, в Дубаї мандрівники без перешкод можуть фотографуватися на тлі туристичних пам'яток. Однак дуже важливо пам'ятати про приватність і уникати фотографування людей без їхньої згоди. Фото інших громадян є серйозним порушенням законів в ОАЕ. Порушнику загрожуватиме покарання до 500 000 дирхамів (128 тис. євро) або навіть тюремне ув'язнення.
Фото також суворо заборонені в урядових будівлях, на військових об'єктах, окремих палацах та визначених місцях по всьому емірату. Селфі в Instagram в Дубаї може буквально коштувати вам відпустки або свободи.
Нагадаємо, раніше ми писали про чотири красиві дворики столиці, де приємно проводити вільний час та прогулятися. Також в Держтуризмі розповіли, де більшість українців збирається відпочивати цього літа.
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