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Головна Туризм Країна, де туристи можуть загриміти до в'язниці через фото

Країна, де туристи можуть загриміти до в'язниці через фото

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 21:18
В одній з країн світу можна потрапити до в'язниці через невинне фото
Туристка робить селфі. Фото: freepik.com

Фото під час відпустки фіксує найбільш пам'ятні моменти подорожі. Проте знімки у недозволеному місці можуть спричинити серйозні неприємності для відпочивальників.

Про це пише Daily Mail

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Штрафи за селфі

Фахівці з розкішних подорожей на eShores попереджають туристів про те, що, на перший погляд невинні фотографії можуть порушувати місцеві закони про конфіденційність і обмеження авторських прав у різних країнах світу.

Зокрема, в Дубаї мандрівники без перешкод можуть фотографуватися на тлі туристичних пам'яток. Однак дуже важливо пам'ятати про приватність і уникати фотографування людей без їхньої згоди. Фото інших громадян є серйозним порушенням законів в ОАЕ. Порушнику загрожуватиме покарання до 500 000 дирхамів (128 тис. євро) або навіть тюремне ув'язнення.

Країна, де туристи можуть "загриміти" до в'язниці через фото - фото 1
Туристки в Дубаї. Фото: freepik.com

Фото також суворо заборонені в урядових будівлях, на військових об'єктах, окремих палацах та визначених місцях по всьому емірату. Селфі в Instagram в Дубаї може буквально коштувати вам відпустки або свободи.

Нагадаємо, раніше ми писали про чотири красиві дворики столиці, де приємно проводити вільний час та прогулятися. Також в Держтуризмі розповіли, де більшість українців збирається відпочивати цього літа.

в'язниця відпустка Дубай штраф туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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