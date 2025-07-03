В одній з країн світу можна потрапити до в'язниці через невинне фото

Туристка робить селфі. Фото: freepik.com

Фото під час відпустки фіксує найбільш пам'ятні моменти подорожі. Проте знімки у недозволеному місці можуть спричинити серйозні неприємності для відпочивальників.

Про це пише Daily Mail.

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Штрафи за селфі

Фахівці з розкішних подорожей на eShores попереджають туристів про те, що, на перший погляд невинні фотографії можуть порушувати місцеві закони про конфіденційність і обмеження авторських прав у різних країнах світу.

Зокрема, в Дубаї мандрівники без перешкод можуть фотографуватися на тлі туристичних пам'яток. Однак дуже важливо пам'ятати про приватність і уникати фотографування людей без їхньої згоди. Фото інших громадян є серйозним порушенням законів в ОАЕ. Порушнику загрожуватиме покарання до 500 000 дирхамів (128 тис. євро) або навіть тюремне ув'язнення.

Туристки в Дубаї. Фото: freepik.com

Фото також суворо заборонені в урядових будівлях, на військових об'єктах, окремих палацах та визначених місцях по всьому емірату. Селфі в Instagram в Дубаї може буквально коштувати вам відпустки або свободи.

Нагадаємо, раніше ми писали про чотири красиві дворики столиці, де приємно проводити вільний час та прогулятися. Також в Держтуризмі розповіли, де більшість українців збирається відпочивати цього літа.