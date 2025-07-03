В одной из стран мира можно попасть в тюрьму из-за невинного фото

Туристка делает селфи. Фото: freepik.com

Фото во время отпуска фиксирует наиболее памятные моменты путешествия. Однако снимки в неположенном месте могут повлечь серьезные неприятности для отдыхающих.

Об этом пишет Daily Mail.

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Штрафы за селфи

Специалисты по роскошным путешествиям на eShores предупреждают туристов о том, что на первый взгляд невинные фотографии могут нарушать местные законы о конфиденциальности и ограничении авторских прав в разных странах мира.

В частности, в Дубае путешественники беспрепятственно могут фотографироваться на фоне туристических достопримечательностей. Однако очень важно помнить о приватности и избегать фотографирования людей без их согласия. Фото других граждан является серьезным нарушением законов в ОАЭ. Нарушителю грозит наказание до 500 000 дирхамов (128 тыс. евро) или даже тюремное заключение.

Туристки в Дубае. Фото: freepik.com

Фото также строго запрещены в правительственных зданиях, на военных объектах, отдельных дворцах и определенных местах по всему эмирату. Селфи в Instagram в Дубае может буквально стоить вам отпуска или свободы.

Напомним, ранее мы писали о четырех красивых двориках столицы, где приятно проводить свободное время и прогуляться. Также в Гостуризме рассказали, где большинство украинцев собирается отдыхать этим летом.