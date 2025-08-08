Відео
Головна Туризм Пілот з 22-річним стажем зізнався, куди ніколи не повернеться

Пілот з 22-річним стажем зізнався, куди ніколи не повернеться

Дата публікації: 8 серпня 2025 13:29
Пілот з багаторічним стажем уникає цей континент через небезпеку
Пілот запускає двигун. Фото: freepik.com

Досвідчений пілот зізнався, куди б нізащо не полетів ще раз. Річард Веллс уникає маршрутів до Антарктиди через екстремальні погодні умови. 

Про це пише Daily Mail.

Чому пілоти уникають Антарктиду

Чоловік категорично відмовляється літати до Антарктиди через високі ризики. Основними причинами небезпеки є відсутність інфраструктури, такої як аеропорти та майданчики для аварійної посадки, екстремальні погодні умови, сильні вітри, низькі температури та погана видимість, а також підвищений ризик виникнення механічних проблем.

Пілот Річард Веллс, який налітав понад 10 000 годин, зазначив, що добре знайомий з гірськими регіонами, віддаленими островами й тропічними штормами, але ніколи б не повернувся до найпівденнішого континенту Землі.

"Антарктида? Це інша справа. Тут немає місця для помилок. Погода змінюється без попередження, у більшості районів немає належних злітно-посадкових смуг, і якщо щось піде не так — немає запасного варіанту. Це не варто ризику", — пояснив він.

Пілот з 22-річним стажем зізнався, куди ніколи не повернеться - фото 1
Пілоти керують літаком. Фото: freepik.com

Хоча континент не закритий для польотів, проте існує обмежена кількість спеціалізованих чартерних рейсів, які здійснюють польоти в Антарктиду. Окрім того, через погану видимість, заметіль і сильний вітер часто трапляються затримки та скасування рейсів. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пухнасту зірку Греції, яку обожнюють туристи. Також популярна польська авіакомпанія LOT закупила 14 тисяч новеньких тонких крісел.

авіарейси подорож Антарктида небезпека туризм пілоти
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
