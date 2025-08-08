Видео
Главная Туризм Пилот с 22-летним стажем признался, куда никогда не вернется

Пилот с 22-летним стажем признался, куда никогда не вернется

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 13:29
Пилот с многолетним стажем избегает этот континент из-за опасности
Пилот запускает двигатель. Фото: freepik.com

Опытный пилот признался, куда бы ни за что не полетел еще раз. Ричард Уэллс избегает маршрутов в Антарктиду из-за экстремальных погодных условий.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Почему пилоты избегают Антарктиду

Мужчина категорически отказывается летать в Антарктиду из-за высоких рисков. Основными причинами опасности являются отсутствие инфраструктуры, такой как аэропорты и площадки для аварийной посадки, экстремальные погодные условия, сильные ветры, низкие температуры и плохая видимость, а также повышенный риск возникновения механических проблем.

Пилот Ричард Уэллс, который налетал более 10 000 часов, отметил, что хорошо знаком с горными регионами, отдаленными островами и тропическими штормами, но никогда бы не вернулся к самому южному континенту Земли.

"Антарктида? Это другое дело. Здесь нет места для ошибок. Погода меняется без предупреждения, в большинстве районов нет надлежащих взлетно-посадочных полос, и если что-то пойдет не так — нет запасного варианта. Это не стоит риска", — пояснил он.

Пілот з 22-річним стажем зізнався, куди ніколи не повернеться - фото 1
Пилоты управляют самолетом. Фото: freepik.com

Хотя континент не закрыт для полетов, однако существует ограниченное количество специализированных чартерных рейсов, осуществляющих полеты в Антарктиду. Кроме того, из-за плохой видимости, метели и сильного ветра часто случаются задержки и отмены рейсов.

Напомним, ранее мы рассказывали о пушистой звезде Греции, которую обожают туристы. Также популярная польская авиакомпания LOT закупила 14 тысяч новеньких тонких кресел.

Автор:
Маргарита Рыбакова
Автор:
Маргарита Рыбакова
