Пилот с многолетним стажем избегает этот континент из-за опасности

Опытный пилот признался, куда бы ни за что не полетел еще раз. Ричард Уэллс избегает маршрутов в Антарктиду из-за экстремальных погодных условий.

Почему пилоты избегают Антарктиду

Мужчина категорически отказывается летать в Антарктиду из-за высоких рисков. Основными причинами опасности являются отсутствие инфраструктуры, такой как аэропорты и площадки для аварийной посадки, экстремальные погодные условия, сильные ветры, низкие температуры и плохая видимость, а также повышенный риск возникновения механических проблем.

Пилот Ричард Уэллс, который налетал более 10 000 часов, отметил, что хорошо знаком с горными регионами, отдаленными островами и тропическими штормами, но никогда бы не вернулся к самому южному континенту Земли.

"Антарктида? Это другое дело. Здесь нет места для ошибок. Погода меняется без предупреждения, в большинстве районов нет надлежащих взлетно-посадочных полос, и если что-то пойдет не так — нет запасного варианта. Это не стоит риска", — пояснил он.

Хотя континент не закрыт для полетов, однако существует ограниченное количество специализированных чартерных рейсов, осуществляющих полеты в Антарктиду. Кроме того, из-за плохой видимости, метели и сильного ветра часто случаются задержки и отмены рейсов.

