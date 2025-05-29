Якою річчю категорично не варто користуватися на борту літака

Пілот назвав річ, якої варто уникати на сидіннях пасажирів
Колишній пілот поділився інформацією, яка спростить життям пасажирам. Чоловік розповів, чому пасажирам не варто користуватися задніми кишенями крісел літаків.
Про це пише Daily Mail.
Що не варто робити в літаку
Капітан Стів пояснив, що кишені спинки крісла в літаку — одне з найдоступніших місць, де можна загубити особисті речі під час польоту.
Він жартома назвав їх "чорною дірою відчаю", де часто зникають телефони, паспорти та гаманці — часто назавжди.
"Перестаньте класти особисті речі в кишеню на спинці сидіння перед собою. Якщо ви хочете загубити їх і більше ніколи не бачити, покладіть їх у ту темну дірку, якою є кишеня на спинці сидіння перед вами", — порадив він.
Пілот пояснив, що багато пасажирів часто згадують про загублену річ вже за межами аеропорту і повернути її практично неможливо.
Шанси знайти цю річ "зменшуються з кожною хвилиною" після того, як на борт зайдуть прибиральники або нові пасажири.
Пілот також закликав пасажирів декілька разів перевіряти наявність усіх своїх речей перед виходом з літака.
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