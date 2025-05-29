Якою річчю категорично не варто користуватися на борту літака

Аеропорт. Фото: pexels.com

Колишній пілот поділився інформацією, яка спростить життям пасажирам. Чоловік розповів, чому пасажирам не варто користуватися задніми кишенями крісел літаків.

Про це пише Daily Mail.

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Капітан Стів пояснив, що кишені спинки крісла в літаку — одне з найдоступніших місць, де можна загубити особисті речі під час польоту.

Він жартома назвав їх "чорною дірою відчаю", де часто зникають телефони, паспорти та гаманці — часто назавжди.

"Перестаньте класти особисті речі в кишеню на спинці сидіння перед собою. Якщо ви хочете загубити їх і більше ніколи не бачити, покладіть їх у ту темну дірку, якою є кишеня на спинці сидіння перед вами", — порадив він.

Пілот пояснив, що багато пасажирів часто згадують про загублену річ вже за межами аеропорту і повернути її практично неможливо.

Шанси знайти цю річ "зменшуються з кожною хвилиною" після того, як на борт зайдуть прибиральники або нові пасажири.

Пасажири в літаку. Фото: pexels.com

Пілот також закликав пасажирів декілька разів перевіряти наявність усіх своїх речей перед виходом з літака.

Нагадаємо, ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air скасував частину знижок для пасажирів. Також мати двох дітей та популярна блогерка розкритикувала авіакомпанію Japan Airlines через дискримінацію молодих батьків.