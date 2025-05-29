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Пілот назвав річ, якої варто уникати на сидіннях пасажирів

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Дата публікації: 29 травня 2025 15:37
Якою річчю категорично не варто користуватися на борту літака
Аеропорт. Фото: pexels.com

Колишній пілот поділився інформацією, яка спростить життям пасажирам. Чоловік розповів, чому пасажирам не варто користуватися задніми кишенями крісел літаків. 

Про це пише Daily Mail.

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Капітан Стів пояснив, що кишені спинки крісла в літаку — одне з найдоступніших місць, де можна загубити особисті речі під час польоту.

Він жартома назвав їх "чорною дірою відчаю", де часто зникають телефони, паспорти та гаманці — часто назавжди.

"Перестаньте класти особисті речі в кишеню на спинці сидіння перед собою. Якщо ви хочете загубити їх і більше ніколи не бачити, покладіть їх у ту темну дірку, якою є кишеня на спинці сидіння перед вами", — порадив він.

Пілот пояснив, що багато пасажирів часто згадують про загублену річ вже за межами аеропорту і повернути її практично неможливо.

Шанси знайти цю річ "зменшуються з кожною хвилиною" після того, як на борт зайдуть прибиральники або нові пасажири.

Пілот назвав річ, яку варто уникати на сидіннях пасажирів - фото 1
Пасажири в літаку. Фото: pexels.com

Пілот також закликав пасажирів декілька разів перевіряти наявність усіх своїх речей перед виходом з літака.

Нагадаємо, ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air скасував частину знижок для пасажирів. Також мати двох дітей та популярна блогерка розкритикувала авіакомпанію Japan Airlines через  дискримінацію молодих батьків.

авіарейси поради літаки туризм пілоти
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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