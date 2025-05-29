Какой вещью категорически не стоит пользоваться на борту самолета

Аэропорт. Фото: pexels.com

Бывший пилот поделился информацией, которая упростит жизнь пассажирам. Мужчина рассказал, почему пассажирам не стоит пользоваться задними карманами кресел самолетов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Капитан Стив объяснил, что карманы спинки кресла в самолете — одно из самых доступных мест, где можно потерять личные вещи во время полета.

Он в шутку назвал их "черной дырой отчаяния", где часто исчезают телефоны, паспорта и кошельки — часто навсегда.

"Перестаньте класть личные вещи в карман на спинке сиденья перед собой. Если вы хотите потерять их и больше никогда не видеть, положите их в ту темную дыру, которой является карман на спинке сиденья перед вами", — посоветовал он.

Пилот объяснил, что многие пассажиры часто вспоминают о потерянной вещи уже за пределами аэропорта и вернуть ее практически невозможно.

Шансы найти эту вещь "уменьшаются с каждой минутой", после того, как на борт зайдут уборщики или новые пассажиры.

Пассажиры в самолете. Фото: pexels.com

Пилот также призвал пассажиров несколько раз проверять наличие всех своих вещей перед выходом из самолета.

Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил часть скидок для пассажиров. Также мать двоих детей и популярная блогерша раскритиковала авиакомпанию Japan Airlines из-за дискриминации молодых родителей.