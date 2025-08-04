Правила польотів Ryanair у 2025 році — що варто знати

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Серпень — пік літніх відпусток і більшість українців планують відновити свої сили. Проте збори на відпочинок та відповідальність за квитки й документи на літак — стрес, який додає немало клопоту.

Про це пише Daily Express.

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В компанії нагадали, що онлайн-реєстрація є обов'язковою. Посадкові талони необхідно роздрукувати або завантажити на мобільний пристрій. Проте винятком є квитки Flexi Plus, який передбачає безкоштовну реєстрацію в аеропорту. На рейс потрібно зареєструватися за 60 днів до вильоту.

Для тих, хто заздалегідь не бронював місця, реєстрація відкривається за 24 години до вильоту і закривається за дві години до вильоту. Після реєстрації пасажири можуть роздрукувати свої посадкові талони або завантажити їх у додатку Ryanair.

Реєстрація на рейс. Фото: pexels.com

В компанії попередили пасажирів, що без тарифу Plus або Flexi Plus, якщо ви не зареєструєтеся онлайн за дві години до вильоту — вам доведеться сплатити додатковий збір за реєстрацію.

В Ryanair нагадали, що стійки реєстрації закриваються рівно за 40 хвилин до запланованого часу вильоту. Варто планувати свій маршрут до аеропорту, спираючись на цю інформацію.

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