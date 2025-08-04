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Головна Туризм Пік відпусток — в Ryanair нагадали правила посадки

Пік відпусток — в Ryanair нагадали правила посадки

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 21:36
Правила польотів Ryanair у 2025 році — що варто знати
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Серпень — пік літніх відпусток і більшість українців планують відновити свої сили. Проте збори на відпочинок та відповідальність за квитки й документи на літак — стрес, який додає немало клопоту.

Про це пише Daily Express.

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Що необхідно підготувати перед польотом Ryanair

В компанії нагадали, що онлайн-реєстрація є обов'язковою. Посадкові талони необхідно роздрукувати або завантажити на мобільний пристрій. Проте винятком є квитки Flexi Plus, який передбачає безкоштовну реєстрацію в аеропорту. На рейс потрібно зареєструватися за 60 днів до вильоту.

Для тих, хто заздалегідь не бронював місця, реєстрація відкривається за 24 години до вильоту і закривається за дві години до вильоту. Після реєстрації пасажири можуть роздрукувати свої посадкові талони або завантажити їх у додатку Ryanair.

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Реєстрація на рейс. Фото: pexels.com

В компанії попередили пасажирів, що без тарифу Plus або Flexi Plus, якщо ви не зареєструєтеся онлайн за дві години до вильоту — вам доведеться сплатити додатковий збір за реєстрацію.

В Ryanair нагадали, що стійки реєстрації закриваються рівно за 40 хвилин до запланованого часу вильоту. Варто планувати свій маршрут до аеропорту, спираючись на цю інформацію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка авіакомпанія встановила Starlink і тепер пасажири можуть користуватися швидкісним інтернетом без переплат. Також досвідчена туристка поділилась, як швидко пройти check-in Ryanair онлайн.

авіарейси авіаквитки подорож туризм Ryanair
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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