Правила полетов Ryanair в 2025 году - что стоит знать

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Август — пик летних отпусков и большинство украинцев планируют восстановить свои силы. Однако сборы на отдых и ответственность за билеты и документы на самолет — стресс, который добавляет немало хлопот.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Что необходимо подготовить перед полетом Ryanair

В компании напомнили, что онлайн-регистрация является обязательной. Посадочные талоны необходимо распечатать или загрузить на мобильное устройство. Однако исключением являются билеты Flexi Plus, который предусматривает бесплатную регистрацию в аэропорту. На рейс нужно зарегистрироваться за 60 дней до вылета.

Для тех, кто заранее не бронировал места, регистрация открывается за 24 часа до вылета и закрывается за два часа до вылета. После регистрации пассажиры могут распечатать свои посадочные талоны или загрузить их в приложении Ryanair.

Регистрация на рейс. Фото: pexels.com

В компании предупредили пассажиров, что без тарифа Plus или Flexi Plus, если вы не зарегистрируетесь онлайн за два часа до вылета — вам придется оплатить дополнительный сбор за регистрацию.

В Ryanair напомнили, что стойки регистрации закрываются ровно за 40 минут до запланированного времени вылета. Стоит планировать свой маршрут до аэропорта, опираясь на эту информацию.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая авиакомпания установила Starlink и теперь пассажиры могут пользоваться скоростным интернетом без переплат. Также опытная туристка поделилась, как быстро пройти check-in Ryanair онлайн.