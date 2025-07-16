Новий потяг Київ-Вінниця — маршрут

Вокзал в Києві. Ілюстративне фото: Борис Корпусенко

Укрзалізниця на час літніх відпусток запускає додатковий потяг №275/276. Він курсуватиме зі столиці до Вінниці.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

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Додатковий потяг Київ — Вінниця

В компанії пояснили, що додали поїзд на тлі підвищеного попиту на цей напрямок. Повідомляється, що додатковий потяг №275/276 Київ — Вінниця курсуватиме 20, 26 та 28 липня 2025 року.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:35 та прибуватиме до Вінниці о 13:45. Назад потяг повертатиметься о 16:17 та прибуватиме до столиці о 19:55.

Вагон Укрзалізниці. Фото: пресслужба

Додатковий поїзд зупинятиметься у Фастові та Козятині. В ньому передбачені сидячі місця. В компанії нагадали, що непарні місця розташовані біля вікна, парні — біля проходу. Квитки вже доступні до продажу на сайті, в додатку та на касах вокзалів.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця додала ще декілька поїздів із жіночими купе, вони курсуватимуть з кінця липня. Також мандрівниця показала новенькі плацкарти у потязі "Харків-Львів".